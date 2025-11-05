Карелия выполнила более 93% плана по лесовосстановлению

Лесовосстановительный сезон 2025 года в Карелии выходит на финишную прямую. Республика уже выполнила 93,5% от годового плана.
В этом году Карелии необходимо провести лесовосстановительные работы на площади 21 194 гектара. Это показатели национального проекта «Экологическое благополучие».
По состоянию на 1 ноября этот план уже практически выполнен. Арендаторы провели работы на площади 19 812 гектаров, что составляет 93,5% от целевого показателя. Значительную часть — 7 257 гектаров — заняло искусственное лесовосстановление.
В то время как лесопользователи завершают полевой сезон, работники лесничеств приступили к инвентаризации ранее созданных лесных культур и оценке эффективности выполненных мероприятий.— Если лесничество определит низкую приживаемость лесных культур, то арендаторам будут назначены работы по их дополнению — это их обязанность, зафиксированная в договорах аренды, — подчеркнула начальник отдела использования и воспроизводства лесов Министерства Екатерина Родионова.
Таким образом, в республике обеспечивается не только объем, но и качество восстановления карельских лесов.
Ранее стало известног, что арендаторы леса выполнили запланированные на этот год объемы лесовосстановления.