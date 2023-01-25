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Карелия выполнит поручение президента по созданию фонда помощи семьям погибших военных и ветеранам СВО

Новости. Общество
19:03, 21 Февраля 2023
фото: Правительство Карелии

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Такую задачу поставил президент России Владимир Путин в Послании Федеральному собранию.

В Карелии уже проведена паспортизация семей всех участников специальной военной операции. Также действует благотворительный фонд, на средства которого производится закупка необходимого для военных дополнительного оборудования и материалов.

Сегодня в Москве президент России Владимир Путин огласил Послание Федеральному собранию. В мероприятии принял участие глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

Одним из ключевых посылов стало предложение создать специальный адресный фонд помощи семьям погибших военных и ветеранам СВО. Фонд будет решать медицинские и социальные вопросы, помогать с реабилитацией, трудоустройством, повышением навыков квалификации.

«Наш долг — поддержать семьи, потерявшие родных, близких, любимых, помочь им вырастить, поднять детей, дать им образование, профессию. Семья каждого участника специальной военной операции должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почетом. За каждой семьёй погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплен свой социальный работник, координатор, который в ходе личного общения будет решать возникающие вопросы», — отметил Владимир Путин.

По поручению президента в этом году фонд должен быть развернут во всех регионах страны, в том числе в Республике Карелия, где ранее по поручению Артура Парфенчикова с целью оказания дальнейшей помощи: медицинской, психологической, бытовой, уже проведена паспортизация семей участников специальной военной операции. Также в регионе действует благотворительный фонд, на средства которого производится закупка необходимого для военных дополнительного оборудования и материалов.

По предложению Владимира Путина  для всех военнослужащих, в том числе для добровольцев, будет установлен регулярный отпуск не реже, чем раз в полгода, на 14 дней.

Президент сообщил о новых мерах социальной поддержки для граждан, в том числе о решении  повысить МРОТ с 1 января 2024 до 19 тысяч 242 рублей. Таким образом, по южным районам Карелии МРОТ составит 31749 руб., по средней части — 34635 руб., в северных районах — 42332 руб.

Глава напомнил, что размер материнского капитала был проиндексирован с 1 февраля этого года, и предложил установить его для новых регионов России.

Также Владимир Путин предложил увеличить размер социального налогового вычета по расходам на обучение детей с нынешних 50 тысяч до 110 тысяч рублей в год, а также на лечение и приобретение лекарств со 120 до 150 тысяч рублей. 13% от этих повышенных сумм государство вернет гражданам из уплаченного ими подоходного налога.

Владимир Путин предложил ввести страховую гарантию добровольных пенсионных накоплений в размере до 2,8 млн рублей — вдвое больше, чем для банковских вкладов.

В сфере развития экономики Глава государства поставил задачу расширять новые логистические коридоры и перспективные связи с партнерами Юго-Восточной Азии и  Ближнего Востока. Особое внимание Владимир Путин уделил коридору «Север-Юг» и развитию Северного морского пути.

Напомним, объём экспорта продукции из Карелии в другие страны в 2022 году вырос на 62% по сравнению с показателем 2021 года.  Карельские компании стали больше ориентироваться на азиатское направление. Значительно увеличился экспорт в Китай и Иран, почти в два раза вырос экспорт в Турцию. Кроме того, по предложению Правительства Карелии  рассматривается вопрос  о включении Беломорско-Балтийского канала в состав Северного морского пути, что положительно повлияет на развитие экспортного потенциала арктических территорий.

В ходе оглашения Послания президент России отметил исторический минимум снижения безработицы. В настоящее время в Республике Карелия так же отмечен минимальный уровень безработицы за последние 15 лет.

«Несмотря на все сложности — рынок труда стал более комфортным, чем был ранее», — подчеркнул Владимир Путин и поставил новую задачу: за 5 лет подготовить 1 миллион специалистов рабочих профессий для обеспечения безопасности и конкурентоспособности России.

Сегодня в Карелии созданы и успешно работают образовательные кластеры по программе «Профессионалитет»: на базе Петрозаводского автотранспортного техникума, где готовят будущих судостроителей, и Северного колледжа в Сегеже, где идет обучение сотрудников для Сегежского целлюлозно-бумажного комбината.

Владимир Путин сделал важные для социально-экономического развития регионов заявления. Так, в программу обновления ЖКХ инвестируют 4,5 трлн руб. Будет продолжена и программа бесплатной газификации, принято решение распространить ее на социальные объекты. Для граждан такая программа теперь будет действовать на постоянной основе.

Продолжится модернизация  дорожной инфраструктуры: кроме 250 млрд на дорожное строительство будет выделено еще 50 млрд на модернизацию общественного транспорта с особым акцентом на малые города.

Средства на реализацию нацпроектов на 2024 год регионы смогут получить и использовать уже сейчас через казначейские кредиты — они будут погашены в апреле следующего года.

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