Карелия вышла из «красной зоны» по обеспеченности мусорными контейнерами

Республика улучшила свои позиции в рейтинге федерального штаба по решению проблемных вопросов в сфере обращения с ТКО.

Мониторинг состояния сферы обращения с отходами в регионах показал, что Карелия по большинству позиций находится в «зеленой зоне». Это касается обеспеченности специальной техникой, закупки контейнерных площадок и контейнеров для смешанных ТКО и разработки дорожных карт по ним на 2026-2028 годы, передачи данных ГЛОНАСС и данных весового контроля в ФГИС УТКО. В «желтой хоне» республика остается по устойчивости региональных операторов, а в «красной» - по обращениям граждан с жалобами на состояние контейнерных площадок. При этом по последнему показателю отмечен позитивный момент – обращений стало меньше на 9%. Такие данные озвучили 25 декабря на последнем в уходящем году заседании в рамках инцидента №58 «Организация системы по обращению с ТКО», где итоги подвел заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев.

По словам сенатора от Карелии Игоря Зубарева, ситуация со сферой обращения с отходами в республике непростая. Регион на протяжении этого года был в зоне особого внимания федерального штаба под председательством Дмитрия Патрушева. После совещания в Совете Федерации, где на площадке Комитета по аграрно-продовольственной политики и природопользованию детально рассмотрели проблемные вопросы с мусором в Карелии, глава республики Артур Парфенчиков дал ряд поручений представителям республиканского правительства и «Карельского экологического оператора» (КЭО). В результате региону удалось существенно улучшить свои позиции в рейтинге, отметил сенатор. Так, к 24 декабря все закупленные контейнеры развезли по муниципалитетам и закончили установку новых контейнерных площадок. По площадкам Карелия в 2025 году выполнила план на 110%, установив 115 единиц. План по контейнерам реализован на 100%: закуплено и расставлено 1172 штуки.

- Конечно, у федерального штаба вызывает озабоченность ситуация со сроками реализации концессионного соглашения по созданию комплексного объекта обращения с ТКО в Карелии. Этот вопрос пока находится в стадии обсуждения. Регион либо модернизирует существующее соглашение и будет работать над его исполнением, либо откажется от него и выберет для себя новый путь по реализации мусорной реформы. Это очень сложное решение, но оно будет принято в начале следующего года. Глава Карелии со своей командой, которая сейчас занимается вопросами сферы обращения с ТКО, заинтересован в том, чтобы республика больше не попадала в «красную зону» по мусору, чтобы на контейнерных площадках было чисто и в будни, и в праздники, когда система обращения с отходами работает в условиях повышенной нагрузки. Республика уже преодолела негативную тенденцию и будет стремиться обеспечить показатели федерального проекта "Экономика замкнутого цикла". Глава Карелии старается улучшить ситуацию, не поднимая тариф для населения. Это очень важно, - сказал Игорь Зубарев.

Напомним, в 2025 году группа компаний ЭкоЛайн вышла из состава участников ООО «Карельский экологический оператор», прекратив проект государственно-частного партнерства. Деятельность КЭО теперь находится в государственном управлении.