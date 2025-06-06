Карелия вышла из топ-5 регионов по угонам автомобилей

В «АльфаСтрахование» назвали регионы и марки автомобилей, которые чаще всего угоняют.

Российская страховая группа «АльфаСтрахование» опубликовала данные о самых угоняемым маркам автомобилей в стране, а также регионам, где чаще всего случаются угоны.

Согласно статистике, Карелия вышла из пятерки регионов с наибольшим количеством угонов. В прошлом году наша республика входила в своеобразный "топ-5" вместе со Ставропольским краем и Нижегородской областью. Вместо них в пятерку вошли Курская, Астраханская области и Удмуртская Республика.

Первые два региона, с отрывом от остальных, остались неизменны - Москва и Санкт-Петербург.

Самая угоняемая марка - Ladа, за ней следуют Hyundai, Kia, Renault и ГАЗ. Год назад топ возглавляли Hyundai, Kia и Lada.

«Среди китайских машин, которые фигурируют в числе заявляемых по каско, автомобили Great Wall, Geely и Chery. По-прежнему это единичные случаи, хотя по сравнению с 2024 г. мы видим тренд на увеличение, так как если год назад это был один автомобиль китайского бренда, то сейчас зафиксированы несколько случаев с разными брендами. При этом мы считаем, что пока еще рано делать выводы, необходимо накопить статистику», – говорит Александр Харагезов, директор департамента страховых выплат «АльфаСтрахование».