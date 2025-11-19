Карелия зафиксировала нулевую месячную инфляцию в октябре

В октябре 2025 года уровень потребительских цен в Республике Карелия остался на прежнем уровне: сводный индекс потребительских цен составил 100% по отношению к сентябрю.
Об этом сообщает Карелиястат. Примечательно, что годом ранее, в октябре 2024 года, ситуация была аналогичной — роста цен также не зафиксировано.
Несмотря на общую стабильность, внутри корзины товаров и услуг наблюдались значительные колебания. Продовольственные товары подорожали на 1,5%. Особенно резко выросли цены на овощи и фрукты: свежие помидоры — на 29,6%, сладкий перец — на 21,2%, лимоны — на 14,6%, апельсины — на 9,6%, картофель — на 9,1%. При этом виноград стал дешевле на 4,9%, а лук и орехи — на 3% и 1,1% соответственно.
Среди прочих продуктов подорожали куриные окорочка, шоколадные конфеты, сгущённое молоко и зелёный чай (на 3,2–5,6%), тогда как кетчуп, консервированный горошек, гречка и макароны стали доступнее.
Непродовольственные товары прибавили в цене всего 0,1%. Наибольший рост показали детская одежда (+9,5%), пылесосы (+9,0%) и смарт-часы (+7,9%). В то же время книги, смартфоны и электрочайники подешевели — до 10,1%. Среди лекарств дорожали ибупрофен (+8,4%) и троксерутин (+8,7%), но подешевели йод, антибиотики и безртутные термометры.
Бензин и дизельное топливо продолжили дорожать: АИ-98 подорожал на 2,9%, дизель — на 1,6%.
При этом услуги в октябре стали дешевле — индекс составил 98,4%. Особенно сильно снизились цены на зарубежные туры: поездки в Турцию подешевели почти на 47%, в Египет — на 33%, в ОАЭ — на 30%. Упала и стоимость проезда в поездах дальнего следования — до 19% в купейных вагонах. Банковские услуги также стали доступнее: ставка по потребительским кредитам снизилась на 2,1%.
В то же время выросли цены на стоматологические услуги — пломбирование зуба подорожало на 5,5%, а аренда двухкомнатной квартиры у частных лиц — на 2,4–7,9%.
Эксперты отмечают, что октябрь стал показательным месяцем баланса: рост цен на продукты компенсировался снижением стоимости услуг и части товаров, что и привело к нулевой инфляции в регионе.
Ранее мы рассказывали, что цены на бензин в Карелии выросли на 14% с начала года.