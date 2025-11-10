Карелия занимает 33 место в зарплатном рейтинге российских регионов

Зарплату выше 200 тысяч рублей в Карелии получает 3,2% жителей, ниже 45 тысяч - 23,5% жителей.

Исследование зарплат в регионах России подготовил Центр экономических исследований «РИА Рейтинг». Оценка проводилась на основе официальной статистики по средним зарплатам за 12 месяцев — с сентября 2024 года по август 2025 года.

— Регионы проранжированы по доле работающих на крупных и средних предприятиях. Во всех расчетах оценка зарплат бралась с учетом выплат подоходного налога, — уточнили в РИА Новости.

Согласно исследованию, 3,2% работников в Карелии получали зарплату более 200 тысяч рублей в месяц. Зарплата менее 45 тысяч рублей в месяц у 23,5% жителей. В целом же половина сотрудников крупных или средних предприятий получает от 47 до 95 тысяч рублей в месяц, четверть относят к низкооплачиваемым работникам, еще четверь к высокооплачиваемым, уточняется в исследовании.

В целом по зарплатам у Карелии 33 место из 85 регионов. Наиболее высокие зарплаты у жителей Камчатки, Москвы и Ямало-Ненецкого округа. Там больше 200 тысяч получают 36,5, 26 и 24,7% соответственно. Ниже всего зарплаты в Ингушетии, Чечне и Дагестане. Большинство людей там получают ниже 45 тысяч рублей — 77,1, 74,5 и 66,5 соответственно.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата в Карелии превысила 90 тысяч рублей.