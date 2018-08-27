Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Спорт
06:40, 27 Августа 2018
фото: Фото: whsports.nl

Карелия занимает последнее место в рейтинге развития командных игровых видов спорта в России

По теме

Петрозаводский студент стал одним из сильнейших пауэрлифтеров
20.08.18 18:40
Рабочие проложат дорогу к Центру гимнастики в Петрозаводске за 2 млн рублей
16.08.18 08:20
Стало известно, какой гонорар Василий Уткин получил за комментирование одного матча ЧМ-2018
15.08.18 22:00
Все новости
Загрузка...

Карелия находится в числе аутсайдеров очередного рейтинга, представленного Фондом "Петербургская политика" и газетой "Спорт-Экспресс".

Фонд "Петербургская политика" и газета "Спорт-Экспресс" представили рейтинг развития командных игровых видов спорта в России. Информация об этом размещена на официальном сайте Фонда.

Рейтинг составлен на основании выступлений спортивных клубов в наиболее популярных игровых видах спорта (футбол, хоккей с шайбой, хоккей с мячом, баскетбол, волейбол, гандбол, мини-футбол, регби, хоккей на траве, водное поло) по состоянию на 1 января 2018 года.

Карелия вместе с Амурской областью, Тверской областью, Еврейским АО, Бурятией, Алтаем, Калмыкией, Тывой, Камчатским краем, Магаданской областью, Ненецким АО и Чукотским АО занимает в рейтинге последнее – 72 место. Республика не изменила свою позицию по сравнению с прошлым годом, вновь набрав 0 баллов.

Рейтинг командных игровых видов спорта в Российской Федерации от Фонда "Петербургская политика" и газеты "Спорт-Экспресс" публикуется с июля 2013 года. Итог подводят два раза в год.

По теме

Петрозаводский студент стал одним из сильнейших пауэрлифтеров
20.08.18 18:40
Рабочие проложат дорогу к Центру гимнастики в Петрозаводске за 2 млн рублей
16.08.18 08:20
Стало известно, какой гонорар Василий Уткин получил за комментирование одного матча ЧМ-2018
15.08.18 22:00
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Joker
2018-08-27 09:10:13
На большой командный спорт нужны большие деньги, очень большие. В Карелии их просто нет...
Ванёк
2018-08-27 08:44:34
Другого результата от мин.сорта рк никто и не ждал , давно сидят .Какие организаторы такие и спортсмены .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.08.2018, 14:05
Как сохранить нормальное артериальное давление до старости
20.08.2018, 09:15
Компания из Петербурга планирует построить новый город в Карелии
22.08.2018, 16:23
"Надеялся, что все обойдется"
22.08.2018, 07:15
ВИДЕО: Балконная рама рухнула с пятого этажа и разбилась в Петрозаводске
21.08.2018, 11:22
ВИДЕО: Автомобиль жестко сбил женщину на "зебре" в Петрозаводске
23.08.2018, 07:25
Карелия возглавила рейтинг самых экстремистских регионов России

Аналитика

22.08.2018 16:23
Обществоведение
"Надеялся, что все обойдется" 2
Вадим Виноградов, единственный признавший вину в гибели детей на Сямозере, рассказал в городском суде Петрозаводска, как произошла трагедия и как выжили дети, которые в тот день находились с ним.
Сила воды: реки Карелии на службе у человека 2
22.08.2018 14:28
Финансовая задачка для родителей: собрать ребенка в школу
22.08.2018 10:00
Работает там, где не работают другие
21.08.2018 09:33
Без смирения и апатии 1
21.08.2018 09:17
Вся аналитика

Чтиво

21.08.2018 08:58
Без политики
"На въезде в Карелию можно поставить 5-метровую банку с морошкой, а в Кондопоге – летающую тарелку" 1
Автор "Долины зайцев" Сергей Гапанович поделился своими идеями, как сделать Карелию яркой, нескучной, привлекательной – чтобы понравилось не только туристам, но и местным – детям, прежде всего.
"Город – наш общий дом, позаботимся о нем вместе"
16.08.2018 13:40
"Рожденный пить любить не может" 3
16.08.2018 11:13
Витамин D. Всем выйти из сумрака
08.08.2018 10:55
архив чтиво

Медиа

День флага РФ в Петрозаводске
22.08.2018 15:57
все фото и видео

Опрос

Кто должен оплатить восстановление Успенской церкви?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»