Карелия занимает последнее место в рейтинге развития командных игровых видов спорта в России

Карелия находится в числе аутсайдеров очередного рейтинга, представленного Фондом "Петербургская политика" и газетой "Спорт-Экспресс".

Фонд "Петербургская политика" и газета "Спорт-Экспресс" представили рейтинг развития командных игровых видов спорта в России. Информация об этом размещена на официальном сайте Фонда.

Рейтинг составлен на основании выступлений спортивных клубов в наиболее популярных игровых видах спорта (футбол, хоккей с шайбой, хоккей с мячом, баскетбол, волейбол, гандбол, мини-футбол, регби, хоккей на траве, водное поло) по состоянию на 1 января 2018 года.

Карелия вместе с Амурской областью, Тверской областью, Еврейским АО, Бурятией, Алтаем, Калмыкией, Тывой, Камчатским краем, Магаданской областью, Ненецким АО и Чукотским АО занимает в рейтинге последнее – 72 место. Республика не изменила свою позицию по сравнению с прошлым годом, вновь набрав 0 баллов.

Рейтинг командных игровых видов спорта в Российской Федерации от Фонда "Петербургская политика" и газеты "Спорт-Экспресс" публикуется с июля 2013 года. Итог подводят два раза в год.