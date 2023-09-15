Карелия заняла 11 место в России по вовлеченности в малый и средний бизнес

Опубликовали рейтинг регионов-лидеров по вовлеченности населения в бизнес.

Карелия заняла 11 место в стране по вовлеченности населения в малый и средний бизнес, сообщили в паблике Минфина Карелии 18 сентября.

В опубликованном РИА Новости рейтинге регионов-лидеров по вовлеченности населения в бизнес наша республика расположилась на 11 строчке, отметили в сообществе.

Численность жителей, занятых в малом и среднем бизнесе, включая индивидуальных предпринимателей, в регионе в июле этого года составила более 106 тысяч человек.

Оценку производили эксперты РИА Новости. Они отметили, что самая высокая вовлеченность населения в малый бизнес характерна для Москвы и Санкт-Петербурга, где на долю сотрудников малых и средних предприятий пришлось более 60% численности рабочей силы.

Замкнула рейтинг Ингушетия, где в небольших частных компаниях оказалось занято чуть более 10% трудоспособного населения.