Карелия заняла 19 место в рейтинге регионов РФ по развитию ипотеки

Средний размер ипотечного кредита в республике составляет 2,3 миллиона рублей.

Российское агентство РИА «Рейтинг» опубликовало 3 августа рейтинг регионов страны по развитию ипотеки, в основу которого легли данные официальной статистики. Карелии в этом рейтинге досталось 19 место.

Согласно данным агентства, количество ипотечных кредитов, выданных в республике за последние 12 месяцев, составило 32,6 на тысячу человек экономически активного населения. Рост числа этих кредитов за период с января по май 2021 года в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом составил в Карелии 24,5%, а средний размер – 2,3 миллиона рублей.

Заметим, что соседняя с республикой Архангельская область расположилась в рейтинге на 9 месте, Вологодская – на 14, Ленинградская – на 30, а Мурманская – на 37.