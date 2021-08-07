Карелия заняла 25 место в рейтинге регионов РФ по доступности бензина для населения

На среднюю зарплату жителя республики можно приобрести 889 литров самого популярного 92-го бензина.

Российское агентство РИА «Рейтинг» проанализировало данные официальной статистики о ценах на автомобильное топливо и средней заработной плате в субъектах федерации и составило рейтинг регионов по доступности бензина для населения. Карелия в этом рейтинге заняла 25 место.

Согласно данным агентства, на среднюю зарплату жителя республики можно приобрести 889 литров самого популярного 92-го бензина. При этом, как отмечают составители рейтинга, средняя цена 92-го бензина в Карелии составила в июле 46 рублей 38 копеек и увеличилась с начала года на 6,8%.

Соседняя с республикой Мурманская область оказалась на 10 месте, Архангельская – на 15, Ленинградская – на 21, а Вологодская – на 32. Первое место в рейтинге досталось Ямало-Ненецкому округу, где на среднюю зарплату жителя региона можно приобрести 2053 литра 92-го бензина.