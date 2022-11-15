Карелия заняла 45-е место в рейтинге научно-технологического развития регионов России

Республика утвердилась в середине списка регионов страны по научно-технологическому развитию.

Минобрнауки России впервые составило национальный рейтинг научно-технологического развития регионов страны. Показатели рейтинга были сгруппированы по трем блокам: органы власти, среда для ведения наукоемкого бизнеса и среда для работы исследователей.

Показатели рассчитывались на основе данных Росстата, Роспатента, Минпромторга, отчетов Федерального казначейства об исполнении региональных и местных бюджетов и данных субъектов, а также институтов развития.

Первое место в рейтинге заняла Москва. Второе занял Санкт-Петербург. На третьем оказалась Томская область.

Карелия в рейтинге заняла 45-место среди 84 регионов. Полный список был опубликован на сайте Минобрнауки.