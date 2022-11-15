Карелия заняла 6 место по социально-экономическому развитию в рейтинге арктических регионов

Проектный офис развития Арктики и Экономический факультет МГУ опубликовали пятый ежегодный рейтинг «Полярный индекс. Регионы».

В нем оценивается устойчивость развития регионов, которые полностью или частично входят в состав Арктической зоны России, от Карелии до Чукотки.



С прошлого года свои места сохранили лидер рейтинга Мурманская область и получившая «серебро» Республика Саха (Якутия). На третье место поднялся Ямало-Ненецкий автономный округ, в предыдущем выпуске рейтинга занимавший четвертую позицию.

Пятое место занял Красноярский край, шестое — республика Карелия, седьмое — республика Коми, восьмое — Чукотский автономный округ, а замыкает девятку Ненецкий автономный округ.

Рейтинг учитывает социально-экономические показатели (соотношение среднедушевых денежных доходов населения и прожиточного минимума, миграционный отток, объем производства ВРП на душу населения), эколого-экономические показатели (доля рекультивированных земель от общей площади земель, подвергшихся нарушению, % утилизированных опасных отходов, доля затрат на охрану окружающей среды в бюджете региона) и социально-экологические показатели (увеличение ожидаемой продолжительности жизни КМНС, наличие региональных и муниципальных программ по адаптации населения и хозяйственных систем к климатическим изменениям и другие).

Индикаторы, по которым ранжируются регионы, иллюстрируют развитие в регионе экономики, социальной сферы и экологической политики. Эти три аспекта составляют треугольник устойчивого развития — универсальную модель развития человеческих сообществ, разработанную ООН.

«Сегодня как никогда важно сохранять вектор устойчивого развития. Турбулентность в международных отношениях не должна повлиять на реализацию проектов по улучшению экологической обстановки, на обязательства регионов в социальной сфере. Изменение показателей в „Полярном индексе“ наглядно демонстрирует, что арктические регионы прилагают усилия в этих направлениях», — отмечает генеральный директор Проектного офиса развития Арктики Александр Стоцкий.

Проект «Полярный индекс» — совместная разработка Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) и кафедры экономики природопользования Экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. «Полярный индекс. Регионы» стал первым специализированным рейтингом регионов, входящих в Арктическую зону России.

Подробные отчеты о рейтингах «Полярный индекс. Регионы», «Полярный индекс. Компании», а также международных рейтингах «Полярный индекс Баренц-региона» доступны на сайте polarindex.ru и на сайте Экспертного центра «ПОРА».