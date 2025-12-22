Карелия заняла 67-е место в итоговом рейтинге регионов России

Опубликованы итоги комплексного рейтинга, оценивающего регионы России по шести ключевым показателям.

Учитывались качество жизни, социально-экономическое положение, рынок труда, материальное благополучие, научно-технологическое развитие и приверженность населения здоровому образу жизни. Исследование провели РИА Новости.

Республика Карелия набрала в этом рейтинге 47,45 балла из 100 возможных и оказалась в нижней части таблицы — у нашей республики 67-е место из 85. Впрочем, за год Карелия немного прибавила — в 2024-м у региона было 70-е место.

У наших соседей дела обстоят лучше. Соседняя с Карелией Ленинградская область расположилась на 16-й позиции, а Мурманская область — на 32-й, Архангельская область — на 69-й.

Лидерами рейтинга, как и год назад, стали Москва (86,81 балла) и Санкт-Петербург (85 баллов). В первую пятерку также вошли Московская область, Татарстан и Свердловская область.

Последние места в рейтинге заняли Республики Ингушетия и Тыва, Еврейская автономная область, Республика Алтай и Карачаево-Черкесская Республика.

Ранее мы писали, что Карелия заняла 33 место в зарплатном рейтинге российских регионов.