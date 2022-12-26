Карелия заняла 68 место в рейтинге регионов России по основным направлениям развития

Рейтинг регионов России за 2022 год показал, как выглядит ситуация в Карелии по ключевым показателям по сравнению с другими субъектами Федерации.

Результаты исследования опубликовало агентство РИА Новости.

Итоговая таблица составлена на основании показателей всех ключевых рейтингов, которые агентство составляло в 2022 году. Оценивались такие критерии как качество жизни, рынок труда, материальное благополучие населения, научно-технологическое развитие, приверженность населения здоровому образу жизни и в целом социально-экономическое положение регионов.

Карелия заняла в этом рейтинге 68 место, набрав менее 41 балла из 100 возможных.