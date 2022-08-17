Карелия заняла 7 место на Северо-Западе по количеству вакансий с зарплатой от 50 тысяч рублей

Из 10 регионов СЗФО Карелия уверенно заняла 7 место по числу вакансий с высокими зарплатами.

Аналитики онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru выяснили, в каких регионах Северо-Западного федерального округа за лето было размещено наибольшее количество вакансий с зарплатой больше 50 тысяч рублей.

Лидером среди всех регионов Северо-Запада стал Санкт-Петербург — на его долю пришлось ¾ всех подобных вакансий. На втором месте по числу вакансий с зарплатой от 50 тысяч рублей оказалась Ленинградская область (8%), на третьем — Мурманская область (4%). По 3% вакансий разместили работодатели Калининградской и Архангельской области, по 2% пришлось на Новгородскую и Псковскую области, а также на республики Карелия и Коми. Менее 1% вакансий было открыто в Ненецком автономном округе.

В Карелии большинство вакансий с зарплатой свыше 50 тысяч рублей — было открыто в сфере строительства и недвижимости — около трети всех предложений. Также требуются специалисты на такую зарплату в сферу транспорта и логистики, продаж, добычи сырья.

Реже всего предложения с зарплатой свыше 50 тысяч рублей встречались летом в консультировании, автомобильном бизнесе и закупках.