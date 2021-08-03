Карелия заняла 7 место в рейтинге регионов по открытости к «зеленому курсу»

Рейтинг составлен экологами на основе анализа внедрения в субъектах федерации низкоуглеродных инициатив, способствующих борьбе с климатическим климатом.

Известная экологическая организация «Гринпис России» обнародовала рейтинг регионов страны по их открытости к «зеленому курсу». Как отметили в организации, это первый в России анализ внедрения в субъектах федерации низкоуглеродных инициатив, способствующих борьбе с климатическим климатом.

Для подготовки рейтинга экологи направили запросы главам регионов с просьбой сообщить, какие инициативы по снижению выбросов парниковых газов и борьбе с изменением климата уже внедряются или планируются к внедрению в ближайшее время на территории субъекта федерации. Экспертов интересовало использование в регионах возобновляемых источников энергии, электрификация транспорта, предотвращение и сокращение образования отходов, а также их раздельный сбор и переработка.

В итоге Карелия заняла в этом рейтинге 7 место. Это одна из самых высоких позиций на Северо-Западе страны. Выше оказалась только Ленинградская область, которую экологи расположили на второй строчке.