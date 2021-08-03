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Карелия заняла 7 место в рейтинге регионов по открытости к «зеленому курсу»

Новости. Экономика
11:41, 04 Августа 2021
фото: коллаж: pixbay

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Рейтинг составлен экологами на основе анализа внедрения в субъектах федерации низкоуглеродных инициатив, способствующих борьбе с климатическим климатом.

Известная экологическая организация «Гринпис России» обнародовала рейтинг регионов страны по их открытости к «зеленому курсу». Как отметили в организации, это первый в России анализ внедрения в субъектах федерации низкоуглеродных инициатив, способствующих борьбе с климатическим климатом.

Для подготовки рейтинга экологи направили запросы главам регионов с просьбой сообщить, какие инициативы по снижению выбросов парниковых газов и борьбе с изменением климата уже внедряются или планируются к внедрению в ближайшее время на территории субъекта федерации. Экспертов интересовало использование в регионах возобновляемых источников энергии, электрификация транспорта, предотвращение и сокращение образования отходов, а также их раздельный сбор и переработка.

В итоге Карелия заняла в этом рейтинге 7 место. Это одна из самых высоких позиций на Северо-Западе страны. Выше оказалась только Ленинградская область, которую экологи расположили на второй строчке.

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Комментарии

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театральный критик
2021-08-04 14:26:24
Гринпис :) Дальше можно не читать. Еще бы грету тунберг вспомнили.
Вася
2021-08-04 13:20:15
К 36 году здесь будет пустыня...
Вася
2021-08-04 13:19:07
Взяли " белые " в плен Чапаева , Петьку и Зоркого Сокола и закрыли в сарае. На третьи сутки Зоркий Сокол заметил , что в сарае не было одной стены !
Вася
2021-08-04 13:16:11
Мы должны стать более конкурентоспособными для экспорта. Вообще экспорт для российской экономики — это бесконечная Вселенная.
ВсёНеТо
2021-08-04 12:52:44
К зелёному курсу,видимо,стоит присоединить неоднократные многочасовые отключения электроэнергии в Соломенном весной и летом,например, вчера на 12 часов!!!!,сегодня с 12-46....
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