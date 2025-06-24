Карелия заняла 73 строчку в рейтинге наиболее перспективных для построения карьеры регионов

Эксперты оценили привлекательность республики как площадки для профессионального развития.

Карелия оказалась на 73 месте в рейтинге регионов России по перспективности трудоустройства. К такому выводу пришли эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, проанализировав рынок спроса и предложения в республике.

— В регионе отмечается относительно высокий hh.индекс (6,1 резюме на вакансию) и уровень безработицы 3,0% (по данным Росстата). Средняя предлагаемая зарплата составляет 63,1 тыс. рублей при прожиточном минимуме 19,7 тыс. рублей. Доля выездных соискателей — 6,4%, — рассказали в компании.

Среди регионов Северо-Запада в тройку лидеров вошли Санкт-Петербург (3 место), а также Вологодская (56 место) и Ленинградская области (63 место). Последнюю строчку локального рейтинга занял Ненецкий автономный округ (83 место).

При этом отмечается, что важную роль в определении степени востребованности субъекта для построения карьеры играет желание местного населения оставаться жить и работать на малой родине.

Ранее стало известно, что 23% жителей Карелии хотели бы иметь возможность ежедневно стирать воспоминания о своих трудовых буднях.