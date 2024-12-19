Карелия заняла одно из последних мест в итоговом рейтинге регионов России

В рейтинге 2024 года по качеству жизни, социально-экономическому положению и прочим показателям Карелия заняла 70 место из 85 регионов.

Карелия заняла 70 место в итоговом рейтинге регионов России за 2024 год. Таковы оказались данные исследования, опубликованного в РИА Рейтинг.

Республика набрала более 44 итоговых баллов из 100 возможных. Балл рассчитывались как среднее арифметическое других рейтингов, выпущенных РИА в 2024 году: по качеству жизни, по социально-экономическому положению субъектов РФ, по рынку труда, по материальному благополучию населения, по научно-технологическому развитию и по приверженности населения здоровому образу жизни.

Всего в рейтинге учитывались данные 85 регионов России. Первое место с 86.5 балла заняла Москва. Кроме того, в первую пятерку вошли Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан и ХМАО, набравшие от 83 до 68 баллов. Замкнули рейтинг Еврейская автономная область, Республика Тыва и Ингушетия — последняя набрала 25 баллов.

В СЗФО лидерами, помимо Санкт-Петербурга, стали Ленинградская область (17 место, 61 балл) и Мурманская область (22 место, 59 баллов). Карелия в итоговом рейтинге среди регионов Северо-Запада заняла последнее место.