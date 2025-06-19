Карелия запустит совместный туристический маршрут с соседними регионами

Проект будет популяризировать туризм в регионах, расположенных вокруг Онежского озера.

Карелия, Вологодская и Ленинградская области запустят новый туристический маршрут «Вокруг Онежского озера». Соглашение подписали на Петербургском экономическом форуме.

Этот маршрут может получить статус национального. Такие маршруты включают посещение культурных достопримечательностей, природных памятников и местных гастрономических точек. Сейчас в России 43 национальных туристических маршрута.

Карелия и раньше сотрудничала с Ленобластью в туристической сфере. В 2023 году запустили тур «Святые покровители Арктики», а сейчас планируют развивать круизы по Ладожскому озеру. В Питкярантском районе Карелии хотят построить новый причал для круизных судов.

Напомним, что в прошлом году тур по Карелии стал самым популярным национальным маршрутом. «Гранд-тур „Вся Карелия“» за три дня показывает туристам главные достопримечательности республики. Участники тура отправляются из Санкт-Петербурга, они посещают деревни Кинерма и Киндасово, города Петрозаводск и Сортавала, знакомятся с природными памятниками.