Карелия зарегистрировала новый бренд «Карельская пастила»

Республика Карелия получила регистрацию нового географического указания «Карельская пастила» в Федеральной службе по интеллектуальной собственности.
Это пятый гастрономический бренд региона, охраняемый на федеральном уровне.
Сообщается, что «Карельская пастила» производится исключительно из яблок и свежих северных ягод, собранных в экологически чистых районах республики, сообщает пресс-служба Роспатента. Уникальные природные условия таёжного края — суровый климат, болотистые почвы и отсутствие химической обработки — обеспечивают ягодам высокое содержание витаминов и насыщенный натуральный вкус. В составе продукта отсутствуют сахар, красители и консерванты.
Производители предлагают пастилу с различными вкусами, включая бруснику, чернику, морошку, клюкву, смородину и облепиху. Нежную консистенцию продукту придаёт натуральное яблочное пюре. Продукт уже получил федеральное признание — в 2021 году он участвовал в Национальном конкурсе региональных брендов «Вкусы России» и поставляется в различные регионы страны.
«Карельская пастила» стала пятым зарегистрированным географическим указанием от Республики Карелия. Ранее были защищены бренды «Карельский мёд», «Карельская земляника», «Карельский мармелад» и «Карельский иван-чай». Регистрация состоялась в год 70-летия Роспатента, которое отмечается в 2025 году.
