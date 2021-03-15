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Карелия засветится с калитками в премьерном выпуске нового проекта телеканала "Поехали!"

Новости. Общество
11:30, 16 Марта 2021
фото: © телеканал "Поехали!"
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Автопутешествие из Москвы в Карелию покажут в первом выпуске телепроекта "Поехали за впечатлениями!"

Как сообщается на сайте Первого канала, 20 марта телеканал "Поехали!", входящий в "Цифровое Телесемейство" Первого канала, представит главную премьеру весны — программу "Поехали за впечатлениями!".

Ведущие "Поехали за впечатлениями!", путешествуя на машине, побывали в Казани, Карелии, Сочи, Геленджике, Ялте, Севастополе, городах Золотого кольца и Ставропольского края, Северном Кавказе, Крыму, Дагестане. Они везде нашли интересные достопримечательности, попробовали самые вкусные блюда и все возможные виды досуга.

Цель нового проекта – помочь зрителям организовать поездку совершенно самостоятельно, без путевок и турфирм.

В премьерном выпуске наши корреспонденты отправятся в автопутешествие из Москвы в Карелию, проедут две тысячи километров, научатся готовить карельские калитки и суп "Лохикейтто", покорят бурные реки и навестят одну из самых красивых российских деревень.

Премьерные выпуски проекта "Поехали за впечатлениями!" можно увидеть каждую субботу в 21:00 на телеканале "Поехали!"

Ранее сообщалось, что известная модель Наталья Водянова вместе со своими тремя детьми снимет в Карелии тревел-шоу.

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