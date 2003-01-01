Карелия завоевала медали на финале Спартакиады в Перми

Спортсмены взяли награды на соревнованиях по киокушину.

Карельские спортсмены завоевали медали на финале VI Летней Спартакиады молодежи России в Перми.

На соревнованиях по киокушину серебро взял Кирилл Богданов, а бронзу — Мария Кондрашова. За этими наградами стоят напряженные поединки, сильные соперники со всей страны и настоящая воля к победе, сообщили в группе Центра спортивной подготовки. Также в паблике поздравили спортсменов и их тренера Инну Юрьевну Шишкину.

Ранее карельские каратисты завоевали медали в Санкт-Петербурге.