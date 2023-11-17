Карелия завоевала золото «Кубка Балтийского моря»

Карельские спортсмены успешно выступили на всероссийских соревнованиях по тхэквондо.
Еще одно золото Всероссийских соревнований по тхэквондо ВТ «Кубок Балтийского моря» завоевала Карелия, сообщили в паблике центра спортивной подготовки.
Как рассказали в источнике, Татьяна Бычкова успешно провела пять боев и заняла 1 место.
Алексей Бабаев выиграл три боя, но в четвертьфинале немного уступил.
Максим Ганичев одержал победу в двух боях, в 3-ем бою проиграл в третьем раунде.
Тренер спортсменов — Илья Суслов.
В источнике напомнили, что днем ранее золотую медаль Всероссийских соревнований «Кубок Балтийского моря» завоевала спортсменка Центра спортивной подготовки Карелии Анастасия Пуговкина.
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