Карелия ждет нового транспортного прокурора

Предыдущий карельский транспортный прокурор Матвей Матвиенко уволился с должности по собственному желанию.

Руководитель транспортной прокуратуры Карелии Матвей Матвиенко, возглавивший ее 12 июля 2021 года, недавно уволился с должности по собственному желанию. Что стало причиной такого решения Матвиенко, неизвестно. Кстати, в интернете Матвей Матвиенка до сих пор значится карельским транспортным прокурором, хотя на сегодняшний день обязанности руководителя ведомства исполняет заместитель Николай Вихров.

По имеющейся у «Столицы на Онего» неофициальной информации, новым руководителем надзорного ведомства на транспорте в нашей республике может стать 32-летний великолукский транспортный прокурор Александр Мирошниченко, ранее работавшеий заместителем новгородского транспортного прокурора. Его служба в органах прокуратуры началась в 2012 году с должности помощника прокурора, а 12 апреля 2021 года приказом генпрокурора России Мирошниченко был назначен на нынешнюю должность в Великих Луках.

Мы позвонили самому Александру Викторовичу Мирошниченко и поинтересовались, действительно ли он может стать новым карельским транспортным прокурором?

«Оставляю этот ваш вопрос без комментариев», — ответил Мирошниченко и подробно расспросил все про Петрозаводск.