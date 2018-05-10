Карелиястат зафиксировал сокращение автобусных перевозок на фоне роста цен

Автоперевозчики в Карелии за I квартал 2018 года перевезли 3 млн. пассажиров – на 13,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом говорится в докладе Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за январь-март 2018 года. Пассажирооборот в I квартале уменьшился на 31%.

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