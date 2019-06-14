Карелию избавят от "мазутозависимости"

Минстрой региона готовится построить новые источники теплоснабжения в девяти районах Карелии, чтобы избавить республику от зависимости от дорогого мазута.

Об этом заявил глава регионального Минстроя Александр Ломако в Заксобрании республики.

"Мы на уровне правительства сегодня приняли решение и поправками в мае месяце соответствующие изменения по линии бюджета провели, предусмотрев определенные денежные средства на возможность проектировать новые источники теплоснабжения для того, чтобы видоизменять наши действующие схемы теплоснабжения и те источники с применением мазутного хозяйства, которые сегодня на территории районов используются", – заявил министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Александр Ломако на заседании профильного комитета в Законодательном собрании республики.

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