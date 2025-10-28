Карелию на Чемпионате профмастерства в Москве представит девятиклассница петрозаводской школы №14

В Москве 30 октября пройдет торжественная церемония открытия Национального чемпионата «Абилимпикс» 2025.
В этом году финал Национального чемпионата «Абилимпикс» среди людей с инвалидностью объединит более 1000 участников и 500 добровольцев. Главной площадкой станет учебно-выставочный комплекс «Тимирязев Центр» в Москве.
Соревнования пройдут по 50 компетенциям из 18 сфер экономики. Карелию на чемпионате представит ученица 9 класса школы № 14 Петрозаводска Софья Семенова.
— На республиканском чемпионате весной 2025 года она заняла первое место по компетенции Токарные работы на станках с ЧПУ (числовым программным обеспечением). Готовит участницу к конкурсу преподаватель Петрозаводского автотранспортного техникума Сергей Максимов, — рассказали в Минобразования Карелии.
Впервые в рамках Национального чемпионата «Абилимпикс» состоится «Фестиваль региональных компетенций», в котором примут участие 13 субъектов Российской Федерации и представят отраслевые и этнокультурные особенности в формате мастер-классов. Карелия проводит два мастер-класса: по выжиганию и арт-терапии.
Напомним, «Абилимпикс» — это международное движение, которое помогает людям с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья получить профессиональное образование, трудоустроиться и интегрироваться в общество через конкурсы профессионального мастерства. Его цель — повысить престиж рабочих профессий, поддержать профессиональное развитие, снизить безработицу среди людей с ОВЗ и изменить взгляды на их возможности в обществе.
Ранее «Столица» рассказала о том, что в Петрозаводске появилась учебная мастерская для детей с особенностями.