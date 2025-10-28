РЕКЛАМА
Дорога длиною в 10 лет: в Петрозаводске обсудили наболевшие вопросы «Резервного» и «Университетского»
29 октября, 18:58 Статьи
Станет ли Вологда примером для Карелии в борьбе с алкоголем
28 октября, 10:45 Статьи
«Нескучное место»: в Петрозаводске появилась учебная мастерская для детей с особенностями
27 октября, 12:00 Статьи
Новости

Карелию на Чемпионате профмастерства в Москве представит девятиклассница петрозаводской школы №14

20:03

В Петрозаводске власти и жители обсудили наболевшие вопросы кварталов по улице Университетской

19:30

Эксперт назвал самую дорогую ошибку при подготовке дачи к зиме

19:02

Определился подрядчик, который расселит девять аварийных домов в Октябрьском районе

18:29

50-килограммовую бомбу времён Великой Отечественной войны нашли по соседству с Карелией

18:02

Фельдшеру в Карелии потребовалась помощь спасателей в транспортировке тяжелой пациентки

17:41

55-летний мужчина пропал в Заонежье

17:22

Туман окутает Карелию 30 октября

17:00

Автомобиль на скорости сбил подростка в Медвежьегорске

16:46

Житель Приладожья избил знакомого и вывез его в лес

16:32

В Минобрнауки рассказали, как будут определять количество платных мест в вузах

16:16

230 тонн замазученного грунта вывезли с пляжей Анапы

16:02

Около 17 млн россиян оформили самозапрет на выдачу кредитов

15:37

В Карелии завершилась программа «Vремя Zавтра»

15:25

«Внимание, розыск»: 18-летний петрозаводчанин обвиняется в краже

15:16

Водители игнорируют новые знаки и создают аварийные ситуации на одной из улиц в Петрозаводске

14:59

Билайн признали самым безопасным оператором

14:50

Жители Карелии могут выбрать управляющего пенсионными накоплениями до 1 декабря

14:41

«Ночь искусств»: в начале ноября жителей Карелии ждет насыщенная культурная жизнь

14:19

13 киноустановок и показы в бараках: в Минкультуры рассказали, с чего начиналось кино в Карелии

13:56

Российские учёные впервые вырастили кристаллы в открытом космосе

13:24

«Искал оппонента пять лет»: в МВД раскрыли причины громкого убийства в Петрозаводске

12:56

Суд взыскал с наследников долги по кредиту умершего заемщика

12:33

В Карелии запустили программу льготных кредитов для перепрофилирования алкомаркетов

12:09

Огонь едва не уничтожил квартиру на севере Карелии

11:11

В Петрозаводске открыто движение по новому Курганскому мосту

10:43

Карельский город вошёл в топ-5 дорогостоящих направлений для отдыха в ноябре

10:18

В Костомукше трое несовершеннолетних повредили вышку сотовой связи

09:56

Более 415 млн рублей выделят на капремонт диагностического корпуса в Петрозаводске

09:31

Автовокзал Петрозаводска опубликовал обновленное зимнее расписание

08:59

На Земле началась магнитная буря

08:39

Врачи Малышева и Продеус предупредили об опасности заражения норовирусом при употреблении устриц в ресторанах

08:20

Новый жилой комплекс с условиями для маломобильных людей в Петрозаводске прошел проверку

08:02

Минтруд России напомнил о праве отцов и родственников на отпуск по уходу за ребенком

07:42

Объявлен срок завершения строительства стадиона в Кондопоге

07:20

Соцнорму потребления электричества в России могут урезать в три раза

07:02

В Петрозаводске запускают троллейбусы по обновленной улице Судостроительной

06:42

Президент Камеруна Поль Бийя в 92 года переизбран на восьмой срок

00:10

Главные новости сегодняшнего дня

22:20

Названы самые востребованные профессии в Карелии

21:48

Инфляция в Карелии в сентябре ускорилась до 8,78%, опередив общероссийский показатель

21:25

Житель Карелии убил знакомого из-за конфликта

20:22

Эксперт оценил будущие пенсии зумеров

20:00

Житель Петрозаводска осужден на 5 лет строгого режима за насилие в отношении полицейского

19:08

Новые грузовые автомобили будут приобретены для лесных пожарных Карелии

18:55

Коммунальщики завершили первый этап реконструкции тепловых сетей на Ключевой

18:03

Артур Парфенчиков назвал приоритеты трехлетнего бюджета Карелии

17:29

Дождливо, до +8°С: прогноз погоды на 29 октября

17:01

Боксер из Карелии Роман Богданов будет защищать честь России на Первенстве Европы

16:40

Новый тренер хоккейной команды «Динамо-Карелия» рассказал о будущем коллектива

16:30

Готовность Лососинской плотины к осеннему половодью оценила межведомственная комиссия

16:22

Новые виды медпомощи по ОМС будут доступны жителям Карелии в будущем году

16:15

Призыв на военную службу в России станет круглогодичным

16:01

Шакала впервые обнаружили в лесу в Карелии

15:40

Умер актер из «Полицейского с Рублевки» Роман Попов

15:21

В Госдуме хотят отменить штрафы водителям за нарушения из-за ям на дороге

15:12

Налоговики Карелии рассказали об изменении правил расчета налогов на землю и имущество граждан

15:00

Похититель велосипедного колеса из Петрозаводска объявлен в розыск

14:41

Четыре человека утонули в Карелии за неделю: в МЧС напомнили о правилах поведения на воде

14:20

Петрозаводские энергетики модернизируют освещение в сквере имени Шотмана

14:05

Билайн запустил новую акцию «3в1»: забирайте realme 15T 256 ГБ с выгодой в 8000 рублей

13:57

В Петрозаводске юный водитель сбил подростка на пешеходном переходе

13:49

Похожий на метеорит объект наблюдали в небе над Петрозаводском

13:34

Пострадавшему от мошенников жителю Карелии удалось вернуть часть суммы

13:14

Под Петербургом пресечена работа нелегальной майнинг-фермы с ущербом свыше 1 млрд рублей

13:00

Закрытая территория обеспечит безопасность жильцов нового дома «Аристократ» в центре Петрозаводска

12:50

В Петрозаводске начали строить лесопильный завод за 3 млрд рублей

12:41

Почти 6 млн рублей похитили мошенники у жителей Карелии в минувшие выходные

12:27

В Петрозаводске сбили 45-летнего мужчину

12:11

Мед из непонятного сырья обнаружили в Карелии

11:52

В России предложили ввести «шведский стол» в школах

11:37

Пьют или перестали: что не так с антиалкогольной кампанией в Вологодской области

11:21

В День народного единства в Петрозаводске пройдет общенародный крестный ход

11:10

В МВД рассказали о схемах мошенников в «черную пятницу»

11:03

Легковой автомобиль перевернулся и врезался в фонарный столб под Петрозаводском

10:49

В Петрозаводске проведут фестиваль, посвященный Роберту Рождественскому

10:32

Пенсионер из Петрозаводска инвестировал в карман мошенников более 1,2 млн рублей

10:11

На озере в Карелии опробовали «подводный радар» для изучения ихтиофауны

10:04

11-летняя девочка получила травму на уроке физкультуры в Петрозаводске

09:49

В Карелии сняли выпуск нового гастрономического шоу

09:29

Заболеваемость ОРВИ в Карелии продолжает снижаться

08:59

Жителю Карелии вынесли приговор за убийство двух человек

08:39

Видеообращением к президенту страны, которое записали жители квартала в Петрозаводске, заинтересовался Следком России

08:22

«Достойнейших жён» мифологических героев определят в Выставочном зале Петрозаводска

08:02

«Яблочный» депутат Петросовета Ольга Тужикова досрочно покидает свой пост

07:44

Звёзды игровой индустрии оценят разработки начинающих программистов из Петрозаводска

07:22

«Мы ждали их больше 30 лет»: известный оркестр из Москвы выступит на сцене Карельской филармонии

07:05

Грибной парфюм из Карелии представили на выставке в Петербурге

06:43

Убыточный аэропорт в Финляндии закроют до конца года

00:12
Карелию на Чемпионате профмастерства в Москве представит девятиклассница петрозаводской школы №14
Сегодня 20:03 Общество
Поделиться

В Москве 30 октября пройдет торжественная церемония открытия Национального чемпионата «Абилимпикс» 2025.

фото: © Минобразования Карелии

В этом году финал Национального чемпионата «Абилимпикс» среди людей с инвалидностью объединит более 1000 участников и 500 добровольцев. Главной площадкой станет учебно-выставочный комплекс «Тимирязев Центр» в Москве.

Соревнования пройдут по 50 компетенциям из 18 сфер экономики. Карелию на чемпионате представит ученица 9 класса школы № 14 Петрозаводска Софья Семенова.

— На республиканском чемпионате весной 2025 года она заняла первое место по компетенции Токарные работы на станках с ЧПУ (числовым программным обеспечением). Готовит участницу к конкурсу преподаватель Петрозаводского автотранспортного техникума Сергей Максимов, — рассказали в Минобразования Карелии.

Впервые в рамках Национального чемпионата «Абилимпикс» состоится «Фестиваль региональных компетенций», в котором примут участие 13 субъектов Российской Федерации и представят отраслевые и этнокультурные особенности в формате мастер-классов. Карелия проводит два мастер-класса: по выжиганию и арт-терапии.

Напомним, «Абилимпикс» — это международное движение, которое помогает людям с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья получить профессиональное образование, трудоустроиться и интегрироваться в общество через конкурсы профессионального мастерства. Его цель — повысить престиж рабочих профессий, поддержать профессиональное развитие, снизить безработицу среди людей с ОВЗ и изменить взгляды на их возможности в обществе. 

Ранее «Столица» рассказала о том, что в Петрозаводске появилась учебная мастерская для детей с особенностями.

 
 
