Карелию накроет волна тепла с сильным ветром

В Карелии на один день потеплеет до +3 градусов, сообщили в карельском Гидрометцентре.

"В Карелию идет мощный северо-атлантический циклон, который принесет потепление на один день, 13 января. Днем на всей территории Карелии ожидается +3 градуса. Потепление будет сопровождаться очень сильным ветром юго-западного направления, ожидаются порывы до 16-22 м/с", - сказала синоптик карельского Гидрометцентра.

Кроме того, по словам синоптика, в этот же день, 13 января, будет резкий перепад давления.

"Давление сильно упадет, гипертоники, держись", - предупредила синоптик.

По информации карельского Гидрометцентра, потепление придет в Карелию всего на один день, и уже 14 января температура начнет снижаться – и к Крещению жителей республики у проруби ожидают минус 25.