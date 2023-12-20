Карелию накроют сильные снегопады

В Карелию идет атлантический циклон «Золтан».

В Карелии ожидаются сильные снегопады, сообщили в паблике «Погода Петрозаводска и Карелии».

Как написали в сети, через Карелию продолжается шествие атлантических циклонов. И следующий из них не заставит себя долго ждать.



Так, циклон по имени «Золтан» накроет южные и центральные районы республики в пятницу, 22 декабря. Там ожидается снег, на юге временами сильный. За сутки на юге выпадет от 3 до 7 см снега, в центре Карелии — от 1 до 3 см.

В субботу, 23 декабря, снегопады продолжатся. На всей территории Карелии пойдет снег, местами сильный мокрый снег. Ожидается увеличение снежного покрова еще на 4-10 см.



В Петрозаводске 22 декабря ожидается выпадение 5-6 см снега, а 23 декабря — еще около 5-7 см, сообщили в сети.