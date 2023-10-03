Циклон с ливнями и сильным штормовым ветром может оставить Карелию без электричества

Энергетики работают в режиме повышенной готовности.

Карелию накрыл циклон с ливнями и сильным штормовым ветром.



Филиал Россети Северо-Запад в регионе работает в режиме повышенной готовности.



Так, 70 аварийных бригад и 323 единицы техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения.



Резервное энергоснабжение социально значимых объектов обеспечат 72 дизельных генератора общей мощностью 3,86 МВт.

По прогнозам, неблагоприятная погода сохранится до конца дня 4 октября.



Энергетики обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности рядом с энерготехническими установками и линиями электропередач.

Специалисты Россетей запрещают приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров и самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Об отключениях электроэнергии и повреждениях жителей Карелии просят сообщать по единому круглосуточному бесплатному телефону Россетей: 8-800-220-0-220.



Ранее мы сообщали б опасном циклоне, пришедшем с просторов Британии и Балтики.