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Карелию накрыл туристический поток, к которому республика оказалась не готова

Новости. Общество
13:30, 06 Сентября 2020
фото: Не все туристы готовы спать в палатках. Фото: Столица на Онего
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Минувшим летом Карелия столкнулась с небывалым туристическим бумом, к которому регион был не готов, считает генеральный директор туристической базы "Карьяла парк" Дмитрий Кузнецов.

Оказавшись перед закрытыми из-за коронавирусной пандемии границами, россияне отправились на отдых по отечественным курортам, историческим и природным достопримечательностям, и на небольшую лесную республику обрушился поток желающих увидеть "остроконечные елей ресницы над голубыми глазами озер".

Как считает генеральный директор туристической базы "Карьяла парк" Дмитрий Кузнецов, к такому наплыву туристов регион был не готов. "Столица на Онего" попросила руководителя известной туристической компании подвести предварительные итоги летнего сезона и спрогнозировать ситуацию в отрасли после того, как турпоток схлынет.

"За последние пять лет это – самый высокий сезон, и можно сказать, что это – действительно бум. В общем-то, такого сезона у нас не было никогда. Прежде всего, это видно на нашей гостиничной загрузке. Мы начали принимать туристов с середины июня, сейчас у нас забронированы гостевые дома до конца сентября, и "продан" почти весь Новый год, и когда нам звонят люди и интересуются, можно ли им снять дом более чем на двое суток, у нас для них ничего нет. Мы работали со 100-процентной загрузкой весь июль и весь август", - рассказал Кузнецов.

При этом Кузнецов отмечает, что не все готовы спать в палатках где-нибудь в болотах или смотреть рассветы на берегу какой-нибудь речушки в лесной глуши, куда они ломились с рюкзаками двое суток.

О ситуации с туризмом в Карелии и возможном туристическом буме в дальнейшем читайте здесь.

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