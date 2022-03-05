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Карелию назвали альтернативой Финляндии для туристов

Новости. Общество
16:33, 09 Марта 2022
фото: © Gidkarelia.ru

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Карелия остается популярной у людей, предпочитающих природный и уединенный отдых, считает эксперт по туризму.

Владелец туристического агентства Майя Котляр перечислила популярные туристические направления в России. Так, для любителей курортного отдыха открыт юг страны — Краснодарский край и Крым, для предпочитающих уединение и природу — Байкал, Алтай и Карелия. Об этом специалист рассказала в разговоре с «Лентой.ру».

«Если будет ограничение в заграничных направлениях не стоит питать иллюзий, что в России цены останутся прежними. Как показала практика в пандемию, из-за того что очень сильно ограничен качественный номерной фонд, к которому российский турист уже привык, цены будут высокими. В пандемию после закрытия авиасообщения цены выросли на 30-40 процентов», — предупредила Котляр.

Однако существуют сложившиеся туристические направления, которые россияне выбирают из года в год, отметила она. Специалист рассказала о локомотивных направлениях в российском туризме. Так, популярными направлениями в курортный сезон остаются Сочи, Геленджик, Анапа и Крым.

«Главными точками притяжения природного отдыха стали Алтай и Байкал. С учетом того, что подешевели билеты и очень много есть рейсов. На тот же Байкал поставили чартеры. Байкал стал наиболее доступным направлением, после пандемии пакет с проживанием на неделю в трехзвездном отеле стал стоить до 30 тысяч рублей, тогда как до пандемии один перелет туда и обратно столько стоил», — сообщила эксперт по туризму.

Кроме этого, Карелия остается популярной у людей, предпочитающих природный и уединенный отдых.

«Люди ездили и будут ездить в Карелию. Это альтернатива Финляндии», — считает Майя Котляр.

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