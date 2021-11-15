Карелию назвали лидером по числу противников вакцинации от COVID-19

Росздравнадзор выявил значительное число антиваксеров в Республике Карелия, материалы о них переданы в правоохранительные органы.

Подразделения Росздравнадзора в регионах за три недели собрали материалы о 37 активных антиваксерах. Информация о них передана в прокуратуру и СК. Как сообщают «Известия», Карелия стала лидером по числу людей, которые публично отказываются вакцинироваться.

«Надзорный орган пока не проанализировал информацию, полученную из регионов, и не может назвать предварительные результаты кампании. „Известия“ сами запросили данные у субъектов и получили ответы от всех, кроме Москвы и Подмосковья. В большинстве регионов антипрививочников не выявили. Самый значительный „улов“ в Карелии — 18 человек», — говорится в сообщении издания.

В Карелии не смогли пояснить, чем вызван рекорд — активностью проверяющих или популярностью антипрививочных настроений. Материалы на 18 карельских антиваксеров направлены в правоохранительные органы.

Росздравнадзор ищет людей, которые участвуют в антипрививочных кампаниях, при помощи мониторинга региональных СМИ, социальных сетей и мессенджеров. О них сообщают в правоохранительные органы. Особое внимание уделяется медицинским работникам.

Сообщается, что антиваксеров могут наказать по ст. 207.1 и 207.2 УК РФ. Статья 207.1 УК предусматривает ответственность за распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. Осужденному по этой статье может быть назначен штраф от 300 тыс. до 700 тыс. рублей, до 360 часов обязательных работ, до года ограничения свободы или исправительных работ. Статья 207.2 УК также говорит о публичном распространении ложной информации, но результатом ее распространения может стать нанесение вреда здоровью человека. В этом случае наказание предусматривает штраф от 700 тыс. до 1 млн рублей или лишение свободы до трех лет. Также, как сообщает издание, в случае смерти человека из-за ложной информации предусмотрен штраф от 1 млн до 2 млн рублей или до пяти лет колонии. Но в этом случае следствию придется доказать, что человек умышленно выдал фейк за достоверную медицинскую информацию.