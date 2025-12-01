Карелию назвали одним из регионов, куда поедут китайцы после отмены виз

В Ассоциации туристических агрегаторов спрогнозировали двукратный рост турпотока из КНР в Россию из-за отмены виз.
Безвизовый режим для граждан Китая может привести к увеличению туристического потока в Россию в 1,5–2 раза. Об этом «Известиям» рассказал директор Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Александр Брагин.
— Введение Россией безвиза для китайских граждан — долгожданная новость для нашей туристической индустрии. Самостоятельный турпоток из Китая в Россию может увеличиться в 1,5–2 раза с учетом деловых поездок, — сказал он.
По словам Брагина, рост турпотока положительно скажется на загрузке гостиниц, в том числе в межсезонье. Он назвал самые популярные туристические направления для туристов из Китая. Он отметил, что в основном их привлекают мегаполисы — Москва, Санкт-Петербург. Также популярностью пользуются приграничные регионы — Приморский край и Амурская область.
Помимо этого, в список востребованных направлений Брагин внес Новосибирск как стартовую точку для путешествий по Транссибирской железнодорожной магистрали, города Золотого кольца — Суздаль, Владимир, Кострому, — а также природные достопримечательности Карелии, Мурманской области и Байкала.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщил, что туристический поток из Китая в Россию увеличится как минимум на 30% благодаря решению об отмене виз для туристов из Китайской Народной Республики (КНР).
Напомним, 1 декабря Президент России подписал указ о временном порядке въезда в РФ граждан Китая. Согласно документу, до 14 сентября 2026 года граждане КНР смогут въезжать в Россию и находиться на ее территории без виз до 30 дней при соблюдении принципа взаимности. Обладателям обычных паспортов Китая разрешается посещать Россию с гостевыми и деловыми визитами, в туристических и других целях.