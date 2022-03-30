Карелию по уровню жизни приравняли к Армении

Уровень жизни в Карелии сопоставим с Арменией согласно одному из международных рейтингов социально-экономического развития.

Об этом сообщил научный руководитель Института североевропейских и арктических исследований ПетрГУ Валерий Шлямин. Он выступил на презентации своей книги «Приграничный регион на Северо-Западе России».

Оценивая ситуацию в Карелии, автор сослался, в том числе, на некоторые рейтинги регионов России и стран мира.

«По интегральному показателю, скажем, „индекс человеческого развития“ — это программа Организации объединенных наций, которая у нас подсчитывается с конца 1990-х годов — у нас 51 место в общероссийском рейтинге. Можно ли этим гордиться? Наверное, нет. И, соответственно, по уровню жизни мы как Армения. Неплохая республика, но они живут на юге, а мы на севере. В другом рейтинге на базе российского информационного агентства, который формируется российскими учеными, крупными экспертами — там около 30 показателей — у нас 72 место. Я с этим не очень согласен и готов дискутировать, потому что весомость отдельных показателей в интегральном рейтинге очень спорная», — сказал Шлямин.