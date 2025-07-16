Карелию посетила основательница популярного маркетплейса Татьяна Ким

Глава региона Артур Парфенчиков встретился с основательницей популярного маркетплейса Татьяной Ким. Они запустили программу «Платформа роста» и рассказали о создании сортировочного центра на условиях республики.

30 июля Глава Карелии Артур Парфенчиков встретился с основательницей «Вайлдберриз», руководителем РВБ (объединенной компании Wildberries и Russ) Татьяной Ким. В центре внимания — инвестиционный проект, предполагающий создание сортировочного центра для развития онлайн-торговли на территории республики.

Напомним, что от реализации ранее предложенного проекта, детали которого могли противоречить интересам Карелии, отказались. Тогда решение о выделение «Вайлдберриз» земельного участка под строительство центра было отозвано по инициативе главы республики. В то же время Артур Парфенчиков отметил важность развития интернет-торговли и готовность к сотрудничеству в этом направлении с РВБ.

Благодаря взаимодействию Правительства Карелии и менеджмента компании «Вайлдберриз» был разработан новый проект сортировочного центра, который учитывает выдвинутые регионом условия к его основным параметрам, а также возможности и интересы республики. Сегодня стороны завершили подготовку к реализации проекта.

— Для нас крайне важно, что новый проект будет обеспечен трудовыми ресурсами Карелии. Сейчас мы говорим про проект с высокой степенью автоматизации, который предусматривает создание 2,5 тысяч высокооплачиваемых рабочих мест, — отметил Артур Парфенчиков. — Сегодня онлайн-торговля открывает безграничные возможности для развития собственного дела. С каждым годом все больше карельских предпринимателей выходят на данный маркетплейс, активно на нем работают и хотят масштабировать свой бизнес.

Сортировочный центр планируют построить в районе станции Томицы в Петрозаводске, на этой территории сегодня активно развиваются промышленные предприятия республики. Площадь складских помещений составит 63,5 тыс. кв.м, а объем инвестиций почти 4 млрд рублей. Современный многофункциональный сортировочный центр оборудуют и интегрируют в логистическую структуру крупнейшего маркетплейса России. Он будет оказывать услуги фулфилмента клиентам компании — сюда входит прием и обработка заказа, упаковка и доставка товара конечному потребителю.

— Все больше наших карельских предпринимателей выходят на электронную площадку, в том числе благодаря помощи Центра «Мой бизнес» республики. Уже сегодня на маркетплейсе «Вайлдберриз» зарегистрировано более 1900 компаний из Карелии. Их товарооборот ежегодно составляет более 1,9 млрд рублей, — подчеркнул Артур Парфенчиков.



После рабочей встречи Артур Парфенчиков и Татьяна Ким посетили выставку карельских товаропроизводителей, которые уже представлены на маркетплейсе или планируют выйти на площадку со своей продукцией. В экспозиции — продукты питания, одежда, изделия из кожи, продукция деревообрабатывающей промышленности.

Свои товары представили 18 предпринимателей. На мероприятии был дан старт в Карелии новой комплексной программы развития российских брендов «Платформа роста». Это комплексный проект развития и поддержки отечественных предпринимателей. Его объединенная компания Wildberries & Russ реализует в России при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ).

— Вижу в реализации программы огромный потенциал по поддержке местных товаропроизводителей. Программа поможет карельским предпринимателям эффективнее использовать возможности маркетплейса для расширения бизнеса, — отметил Артур Парфенчиков.

Карелия стала 24-м регионом, в котором запущена «Платформа роста». К программе уже присоединились более 30 карельских предпринимателей — местные производители, работающие с товарами потребительского спроса.

— Регион уже представлен в специальном разделе «Сделано в Карелии». Сейчас там в основном продукты питания, специи, морсы и зерновые культуры. Сегодня на встрече с предпринимателями я увидела много интересных аутентичных брендов. Уверена, «Платформа роста» поможет значительно расширить ассортимент товаров региона и вывести их на новый уровень развития, — сказала Татьяна Ким.

Сегодня в проекте больше 450 брендов из регионов России. До конца года РВБ планируют присоединить к программе поддержки до 1000 брендов из 40 регионов и увеличить оборот каждого участника в два раза.