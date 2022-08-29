Карелию в октябре накроет полутень планетарного масштаба

В республике 25 октября можно будет наблюдать солнечное затмение.
Об этом рассказали в паблике сайта наблюдательной астрономии AstroAlert.
Днем 25 октября лунная полутень пройдет по поверхности планеты от Исландии до Индии. В России затмение будет хорошо видно от Калининграда до Красноярска.
В Карелии максимальная фаза затмения, когда лунная тень в наибольшей степени скроет Солнце, придется примерно к 13.30 по московскому времени.
Последний раз солнечное затмение жители Петрозаводска могли наблюдать 10 июня 2021 года.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание