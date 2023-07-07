Карелию в понедельник ждут заморозки до -1°С

Специалисты Гидрометцентра рассказали о погоде в Карелии и в Петрозаводске на 10 июля.

В понедельник, 10 июля, в Карелии ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, северный, умеренный. Температура ночью +4, +9°С, по северным районам местами заморозки до -1°С, днем +13, +18°С, на юге местами до +21°С.



В Петрозаводске синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. Ветер северный, северо-восточный, умеренный. Температура ночью +7, +9°С, днем +14,+16°С. Атмосферное давление будет мало меняться.