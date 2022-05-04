Карелию затопило за одну ночь (ВИДЕО)

Известный фотограф Илья Тимин снял видеорепортаж о майском паводке в Карелии.
В ночь с 13 на 14 мая карельские реки, ручьи и озера вышли из берегов. Смыло дороги, затопило парки, дворы и дома.
Илья Тимин запечатлел майский паводок.
В видеорепортаже:
Река Лососинка в Петрозаводске, где затоплена пойма реки Лососинка, знаменитые "Мосты влюбленных", Зарецкий парк…
Река Шуя в Прионежье, где под водой оказались береговые дорожки.
Ручей Кайдозерский в Прионежье: водой размыта Кайдозерского дорога, отрезавшая дачников от единственного выезда в город Петрозаводск.
Река Вилга в Прионежье – одно из масштабных бедствий, так как подтоплены дома, размыты откосы дороги на федеральной трассе, эвакуированы люди…
Река Кюльмей в Прионежье вышла из берегов и размыла региональную дорогу Петрозаводск-Лососинное.
Смотрите в видеорепортаже Ильи Тимина, как за одну ночь нас затопило и как мы это пережили.
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