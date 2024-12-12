Желающие могут собирать шишки сосны для сдачи со всей территории республики.
Кареллесхоз начал прием шишек, сообщили в паблике Минприроды Карелии.
Желающие могут присоединиться к акции.
По результатам проведенных исследований этого года Карельская лесосеменная станция рекомендует сбор шишек сосны по всей Карелии.
Все необходимые консультации можно получить по телефону: 8 (8142) 57-42-95.
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