Карело-финский эпос и рэп: спектакль «Куллерво» по-новому представили в Национальном театре Карелии

В Национальном театре Карелии состоялась премьера спектакля «Куллерво» (12+) в современной интерпретации древнего эпоса «Калевала» от режиссера Вячеслава Полякова.

Создатели спектакля сознательно ушли от фольклорной эстетики. На сцене нет традиционных карельских костюмов и орнаментов — герои одеты в худи, а со сцены звучит не только финская и русская речь, но и рэп на финском языке. Этот ход придал трагической истории новую, мощную ритмику.

Ещё одним новаторским приёмом стало вовлечение зрителей в действие. Люди в зале по просьбе актёров включают фонарики на своих телефонах. Этот поток света, устремлённый на сцену, превращается в многозначный символ — внутреннего поиска, боли и надежды главного героя.

История Куллерво, одного из самых мрачных персонажей «Калевалы», юноши, проклятого с рождения и жаждущего мести, звучит как метафора утраченной связи с корнями и попытки найти голос в мире, где всё перемешано — древнее и современное, язык и ритм, миф и реальность, сообщает Министерство культуры Республики Карелия.

«Куллерво» от Вячеслава Полякова в Национальном театре — это не просто спектакль, а эмоциональный эксперимент на стыке фольклора, рэпа и перформанса, где судьба героя переживается зрительным залом напрямую.

Напомним, недавно Национальный театр Карелии представил премьеру «Старший сын».