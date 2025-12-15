Карельская биатлонистка Екатерина Лянгина завоевала бронзу на всероссийских соревнованиях

Воспитанница карельского спорта Екатерина Лянгина принесла первой медаль региона на Всероссийских соревнованиях по биатлону среди юниоров и юниорок 19-20 лет в Увате (Тюменская область).
В гонке-преследовании на 10 километров спортсменка-инструктор Центра спортивной подготовки Республики Карелия показала третий результат, поднявшись на бронзовую ступень пьедестала, сообщает «Центр спортивной подготовки». Ранее в спринте на 7,5 км Лянгина заняла высокое шестое место, став лучшей в составе сборной команды Карелии на этих стартах.
Также карельскую команду на всероссийском старте представляли:
— Максим Сорокин (Центр спортивной подготовки РК): 26-е место в гонке на 15 км;
— Арсений Ткаченко: 35-е место в спринте, 29-е место в гонке-преследовании, 51-е место в гонке.
Тренерский штаб: Валерий Соловьёв и Елена Баженова.
Соревнования в Увате стали одним из ключевых этапов подготовки молодых биатлонистов в сезоне 2025/2026 и показали высокий уровень подготовки молодых биатлонистов Карелии.
