Спортсменка из Карелии завоевала «золото» на чемпионате Северо-Запада по боксу

Серафима Сандалова из Петрозаводска получила золотую медаль на Чемпионате СЗФО по боксу.

Чемпионат Северо-Западного федерального округа России по боксу среди мужчин и женщин 19-40 лет проходит в Пскове с 3 по 7 июля, сообщили в Министерстве образования и спорта Карелии.

Как рассказали в официальном источнике, спортсменка из Петрозаводска Серафима Сандалова уже заработала золото, одержав победу в весовой категории 52 килограмма. Теперь она отправится на Чемпионат России.

Карелию на соревнованиях под руководством тренера Николая Вакула также представляют Валентина Галаган и Артемий Богданович, отметили в сообществе.