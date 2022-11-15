Карельская делегация участвовала в международном туристическом форуме в Санкт-Петербурге

Акцент был сделан на межрегиональном проекте «Серебряное ожерелье», в котором участвует и наша республика.

В Санкт-Петербурге завершился международный форум TRAVEL HUB-2022. В нем участвовали и карельские специалисты — исполняющий обязанности начальника Управления по туризму Михаил Трифонов и сотрудники карельского информационного туристского центра.

«Программа форума была чрезвычайно насыщенна, но все мероприятия были подчинены одной общей теме — как на туризм повлияла новая реальность, как предприниматели турсферы сумели адаптироваться в ней и, самое главное, как бурное развитие внутреннего туризма в последние годы отразилось на социально-экономической ситуации в стране», — отметил Михаил Трифонов.

Особый акцент был сделан на межрегиональном проекте «Серебряное ожерелье», который уже 10 лет реализуется в регионах Северо-Запада. Карелия также является его активным участником. Спрос на поездки по маршрутам Серебряного ожерелья в этом году вырос на 10-15%. О том, что на это повлияло, рассказала заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Любовь Совершаева:

«Северо-Западный регион отличает богатая история и культура. Здесь есть множество театров, музеев, уникальные природные достопримечательности, этническое и сельское разнообразие. Отлично развита транспортная инфраструктура. Идет серьезная реконструкция сети железных дорог, запускаются новые маршруты „ласточек“. Все эти факторы способствуют повышению туристической привлекательности маршрутов Серебряного ожерелья».

За последние годы в регионах Северо-Запада, появилось много новых точек притяжения туристов, много новых маршрутов и туристических объектов. Внутренние туристы успешно заместили иностранный туризм. Мощным толчком для развития туриндустрии в СЗФО стали и меры федерального и регионального характера по развитию внутреннего туризма. Благодаря такой поддержке за 10 лет существования межрегионального проекта Серебряное ожерелье появились сотни новых маршрутов, включая национальные туристические маршруты — «Истории и тайны средневекового Выборга», «Государева дорога» и «Гран тур Карелия».

Развитие межрегионального туристического проекта продолжается. Следующий шаг — это разработка мастер-плана макрорегиона, который затрагивает Москву, Санкт-Петербург, Карелию, Ленинградскую, Новгородскую и Псковскую области.

В рамках TRAVEL HUB-2022 состоялась форсайт-сессия по Серебряному ожерелью. По ее итогам рабочая группа сформирует и утвердит дорожную карту по развитию межрегионального проекта в перспективе пяти лет.