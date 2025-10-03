Карельская делегация вновь участвует в Форуме классных руководителей

Более тысячи педагогов со всей страны собрались на V Всероссийском форуме классных руководителей в Москве

С 1 по 3 октября 2025 года на площадке Национального Центра «Россия» в Москве проходит V Всероссийский форум классных руководителей.

«Уже пятый год подряд проводится форум, и можно с уверенностью сказать, что он состоялся. Хочу подчеркнуть: это не просто встреча для обсуждений. Здесь принимаются важные решения, которые затем реализуются. Например, именно на форуме было принято решение о создании Всероссийского родительского комитета», — министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Мероприятие объединило более тысячи классных руководителей и кураторов групп среднего профессионального образования со всей России. В этом году Карелию на Форуме представляют несколько педагогов: педагог Мегрегской основной общеобразовательной школы Маргарита Лопухина, педагог Карельского кадетского корпуса им. Александра Невского Андрей Засухин, педагог Чалнинской школы Никита Зуев, педагог Гимназии Костомукшского ГО Наталья Долгобородова, и педагог Таунанской начальной общеобразовательной школы Ольга Корниенко.

Также одной их участниц Форума стала Анна Дорофеева, педагог Вокнаволокской школы. В этом году Анну выбрали послом Форума классных руководителей от Республики Карелия. На форуме Анне Андреевне вручили благодарственное письмо от Президента России за труд и профессионализм.

«Моя делегация — это особая группа профессионалов, влюбленных в свое дело. Каждый из них уникален и бесконечно предан своему призванию. Их стремление постоянно развиваться и расти профессионально позволяет передавать детям не только глубокие знания, но и настоящую любовь к жизни, уважение друг к другу и желание творить добро вокруг себя», ― написала на своей странице Анна Дорофеева.Форум проводится по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. АНО «Диалог Регионы» пятый год выступает стратегическим партнером форума и поддерживает учителей в регионах. Первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко отметил, что ФКР стал настоящей семьей, настоящим примером служения и профессионализма.«Люди, выбравшие своим призванием святую профессию педагога и воспитателя, показывают не только детям — своим воспитанникам, не только их родителям, но и всем окружающим пример настоящего служения. Спасибо вам за это большое», — сказал Сергей Кириенко.

Для участников форума была приготовлена интересная программа, пленарные сессии, мастер-классы и лекции. Встречи форума проходят в формате популярных телевизионных передач с участием известных телеведущих. 3 октября состоится концерт в Кремлевском дворце, посвященный Дню Учителя.