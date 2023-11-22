Карельская ель первой встретит гостей на главной аллее ВДНХ

В рамках международной выставки-форума «Россия» 21 декабря пройдет концерт «Люблю тебя, Карелия!».

На главной аллее ВДНХ 1 декабря на Международной выставке-форуме «Россия» зажгутся 90 Елок России-2023. Первой гостей встречает Елка Карелии. Об этом пишет паблик Карелия на выставке «Россия».

«Карельской пушистой красавице выпала честь первой приветствовать гостей — после общероссийской елки. Ее нарядили местные умельцы, хранители традиционной культуры», — написали в группе.





На елке красуются 100 изделий ручной работы, выполненные пятью карельскими мастерами: елочные шары с карельскими узорами, куклы-обереги, спилы карельской березы, мешочки с карельской вышивкой, украшения из фарфора.





Как отметили в источнике, в рамках международной выставки-форума «Россия» 21 декабря состоится празднование Дня Республики Карелия и Архангельской области.

На главной уличной сцене пройдет сборный концерт «Люблю тебя, Карелия!». Перед гостями выступят певцы, танцоры и артисты разного жанра.



Кроме того, в зоне культурных проектов (павильон № 75 ВДНХ) пройдет праздничный марафон «Из Карелии с любовью». В нем будут участвовать национальный ансамбль песни и танца «Кантеле» (программа «Легенды Севера»), мужской камерный хор Карельской государственной филармонии (программа «Карелия — любовь моя»), вокальный ансамбль «Зоряйне» и мужской вокальный ансамбль «Петроглиф» (программа «Чудо край, Карелия»), а также праздничный хор Валаамского монастыря (программа «Долго будет Карелия сниться»).



Продолжить знакомство с республикой можно на стенде Карелии. Под слоганом «Сохраняя традиции — строим будущее» республика презентовала жителям страны свою культуру, природу, достижения в промышленности и науке.

На карельской экспозиции посетителей ждет виртуальный интерактивный гид с искусственным интеллектом Айно, разработанный в Петрозаводском государственном университете. Айно сможет не только отвечать на вопросы гостей, но и распознать подошедшего к ней и еще молчащего человека и заговорить с ним. За основу образа 3D-ассистента взяли внешность одного из лучших гидов страны и исполнительницу песен на карельском Марину Ноженко.



В этот день посетители смогут также попробовать блюда национальной кухни и познакомиться с сувенирной продукцией из Карелии.

Напомним, осталось несколько дней, чтобы отправить шишку на конкурс лучших новогодних игрушек.