Карельская фигуристка вошла в число сильнейших на международных соревнованиях

Арина Мариничева вошла в пятерку лучших на состязаниях в Минске.

С 21 по 24 августа в Минске проходил открытый Кубок Республики Беларусь по фигурному катанию. Карелию на этих международных соревнованиях представляла фигуристка Арина Мариничева.

Об успехах карельской фигуристки рассказали в Центре спортивной подготовки.

— Желаем Арине крепкого здоровья, вдохновения и новых побед в взрослом, соревновательном сезоне 2025/2026! — поздравили спортсменку в Центре.Она впервые выступала по программе Мастеров спорта. Арина показала хороший результат и заняла четвертое место.

Напомним, в прошлом году Арина Мариничева заняла первое место на всероссийских соревнованиях.