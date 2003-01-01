Карельская филармония получила грант на постановку трех произведений

Карельская государственная филармония стала одним из 15 победителей конкурса грантов в области музыкального искусства. Проект получит государственную поддержку в 2026 году.
Всего на конкурс было подано более 80 заявок. Среди победивших - проекты, посвященные юбилейным датам, гастрольные проекты, фестивали, новые концертные программы.
Карельская филармония представила на конкурс проект «3 кантаты для солистов, хора и оркестра». В него войдет постановка трех масштабных произведения.
Впервые в Карелии прозвучит оратория «Мессия» Георга Фридриха Генделя, признанная безусловный шедевр мировой музыки. Также будет исполнена Симфония №13 Дмитрия Шостаковича, созданная на стихи Евгения Евтушенко. Партии в ней исполнят Мужской хор филармонии вместе с несколькими российскими мужскими хорами.
Завершит проект премьера — новая кантата для оркестра и мужского хора, которую специально напишет один из современных композиторов. Об этом сообщается на ресурсе филармонии.
Мероприятия проекта будут реализованы в период с февраля по ноябрь 2026 года.
Благодаря гранту филармония сможет исполнить в Карелии ключевые произведения музыкальной классики и внести вклад в культурное наследие региона.
Напомним, недавно Карельская государственная филармония стала лауреатом премии «Пушкинской карты».