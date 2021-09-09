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Карельская филармония приглашает жителей Петрозаводска на Ярмарку абонементов

Новости. Культура
17:40, 13 Сентября 2021
фото: © freepik

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Осенняя ярмарка абонементов нового сезона в филармонии будет проходить с 13 сентября по 19 сентября.

Ежегодно филармония старается преподнести публике какие-нибудь интересные новинки. В нынешнем сезоне есть возможность попробовать шесть таких «деликатесов» – шесть новых абонементов, отличающихся от всего, что было прежде, не только программой, составом исполнителей, но даже местом проведения концертов, рассказали в филармонии.

Среди новинок два абонемента Мужского камерного хора. «Гений места», в котором Михаил Гольденберг, директор Национального музея Карелии, выступит не только радушным хозяином, принимающим филармоническую публику, но и ведущим концертов. И еще одна новая локация для хоровых концертов – Русский зал Музея изобразительных искусств. Абонемент так и называется «Русские Ассамблеи в Музее».

Фортепианные вечера, на которых именитые пианисты не только исполнят произведения великих композиторов, но и расскажут о них – это концерты абонемента «Рояль говорит». Яркие исполнители современности станут также героями еще одной новинки – абонемента «Звездный транзит», на концертах которого солистами выступают только звезды музыкального мира. И в равной мере драматический и музыкальный – абонемент «От первого лица», автором программ которого стал актер Александр Картушин. Воспоминания и песни, принадлежащие легендарным символам своего времени – Бернесу, Высоцкому, Лещенко, Вертинскому – от первого лица прозвучат в исполнении самого Александра, солистов филармонии и приглашенных актеров.

Конечно, в продаже на ярмарке остаются всеми любимые, уже завоевавшие своих преданных поклонников, абонементы. Ярмарка предлагает публике приобрести возможность посетить 90 концертов, причем с хорошими скидками.

Ознакомиться со всеми программами можно на сайте, выбрать свою музыку и купить абонементы со скидкой 25-30 %. В дни ярмарки со скидкой 15% можно будет приобрести билеты на все концерты, которые будут проходить в филармонии с 30 сентября по 31 октября включительно. А при покупке билетов на три и более концертов XXXIII фестиваля «Осенняя лира» (открытие 5 октября), действует скидка – 25 %.

Ярмарка абонементов будет работать в фойе 1-го этажа Карельской филармонии (ул. Кирова, 12), с 13 по 19 сентября, в рабочие дни – с 12:00 до 19:00, в выходные – с 11:00 до 17:00.

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