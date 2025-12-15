Карельская ГИБДД усилит контроль на дорогах в период новогодних праздников

На фоне роста ДТП ГИБДД Карелии проведет акцию «В Новый год без ДТП!».
В Карелии в уходящем году произошло 655 аварий, в которых погибли 66 человек. Это больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
— Так, за 11 месяцев 2025 года в Карелии в результате 655 дорожных аварий 883 человека травмированы, погибли 66 человек. За аналогичный период прошлого года на в результате 640 аварий погибли 70 человек, 835 получили травмы разной степени тяжести, — уточнили в ведомстве.
Количество ДТП с участием детей уменьшилось с 120 до 86, число несовершеннолетних, получивших травмы в результате дорожных аварий снизилось со 129 до 95 человек.
Госавтоинспекция Карелии напоминает, что во время продолжительных новогодних выходных прогнозируется увеличение транспортного потока, в том числе автолюбителей из соседних регионов. Одновременно ожидается изменение режима дня школьников. Дети большую часть времени будут проводить на улице, увеличится количество перевозок детей автомобильным транспортом — как личным, так и организованными группами в автобусах.
В целях сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения, с 25 декабря 2025 года по 12 января 2026 года, в республике пройдет профилактическое мероприятие «В Новый год без ДТП!». Госавтоинспекцией запланированы «Контроли трезвости», профилактические рейды по предупреждению столкновений транспортных средств и по предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.